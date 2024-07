Tavares Lazio, il giocatore è ad un passo! Le parole di Fabiani NON LASCIANO DUBBI a riguardo

Tavares Lazio, in occasione della conferenza stampa di inizio stagione il dirigente biancoceleste ha fatto il punto sulla trattativa

Il calciomercato della Lazio è in continua fase di evoluzione, e uno dei nomi sul quale il club sta lavorando è quello di Tavares dell’Arsenal. In occasione della conferenza stampa di Noslin, Fabiani ha fatto il punto della situazione sulla trattativa

PAROLE – Tavares? Interessa molto alla Lazio, ci sono delle corrispondenze tra le due società sull’accordo da trovare, ma in realtà è stato trovato ieri. Poi bisogna mettere d’accordo altre componenti, va trovata anche l’intesa con il calciatore e gli agenti, sono più che fiducioso, per motivi scaramantici non dico che è già della Lazio, ma ci sono grosse possibilità