Tavares Lazio, si COMPLICA l’affare: COSA sta succedendo con l’entourage del giocatore. L’accordo con l’Arsenal era stato trovato

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, si complica la trattativa tra la Lazio e Nuno Tavares. Infatti, le richieste dell’entourage del giocatore non rispecchiano l’offerta del club biancoceleste e queste incomprensioni potrebbero far saltare l’affare.

L’accordo con l’Arsenal è stato già trovato sulla base di 5 milioni di euro più il 20% sulla futura rivendita. Da capire come si evolverà la situazione.