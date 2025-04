Tavares Lazio, non c’è solo la Juve sul portoghese: lo vogliono anche in Premier, la situazione

In casa Lazio si continua a discutere del futuro di Nuno Tavares, finito da tempo nel mirino della Juve e di altri top club

Tra i tanti aspetti da analizzare dalle parti di Formello c’è sicuramente quello legato al mercato Lazio, con la società biancoceleste che deve prima capire quali saranno i giocatori che rimarranno nella Capitale. Già, perchè molti di questi non sono affatto sicuri della loro permanenza e tra questi c’è sicuramente Nuno Tavares, che dopo la serie di infortuni subiti potrebbe anche essere messo sul mercato.

Come riportato da gianlucadimarzio.com verrà sicuramente riscattato dall’Arsenal, poi si attenderanno le offerte dei club interessati per capire che direzione prendere. Da tempo è noto il forte interesse della Juve, che sembra essersi mossa per prima verso il portoghese, ma in queste ultime ore sarebbe emerso anche un corteggiamento da parte Fulham ed Everton, con un suo ritorno in Premier che non è da escludere del tutto.