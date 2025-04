Tavares Juve, in Inghilterra non hanno dubbi: i bianconeri non mollano il portoghese per il post Cambiaso. La situazione

Tavares Juve, i bianconeri per la prossima stagione non mollano il portoghese per la fascia individuandolo come erede perfetto per il post Cambiaso

Nonostante manchino alcune settimane alla sessione estiva di calciomercato Lazio, i biancocelesti sono già a lavoro non solo per gli acquisti ma anche per le cessioni.

Uno dei nomi a rischio è quello di Tavares, il quale secondo quanto viene riportato da The Sun, è stato individuato come erede perfetto per sostituire Cambiaso. Il quotidiano ricorda che l’ex Genoa andrà al Manchester City, e che da considerare anche che il biancoceleste è in prestito perchè è dell’Arsenal