Tavagnacco-Lazio Women: designato il fischietto del match. Ecco chi sarà il direttore di gara della sfida di Serie B femminile

Tramite i propri canali ufficiali la Lazio comunica il direttore di gara della partita di campionato di Serie B femminile. Di seguito il comunicato.

DESIGNAZIONE ARBITRALE– «Tavagnacco-Lazio Women, gara valida per la X giornata del campionato Serie B Femminile, in programma domenica 10 dicembre 2023 alle ore 13:30, sarà diretta dal signor Andrea Mazzer (sez. di Conegliano) coadiuvato dagli assistenti Ahmed Maher Said I. Eltantawy e Andrea Colitti».