Tare infastidito con Sarri? Dietro non c’è solo il discorso Champions: retroscena sulle dichiarazioni del ds biancoceleste

A giugno Lotito dovrà soprattutto fare una scelta fra Sarri e Tare, in scadenza di contratto. I tanti che narrano le gesta del diesse fanno sapere di un Igli teso e infastidito dalle voci di un tecnico disposto a cedere anche a gennaio Milinkovic e Luis Alberto, i suoi fiori all’occhiello.

Ma il discorso è ben diverso: Sarri non è autolesionista, si terrebbe avita uno come Sergej, se avesse la certezza della sua voglia di restare alla Lazio o del rinnovo. Qui però c’è il pericolo di dimezzarne ulteriormente il prezzo a giugno o di perderlo addirittura a parametro zero, senza avere poi nulla fra le mani da reinvestire sul prossimo mercato. È un pericolo per le casse della Lazio di cui dovrebbe preoccuparsi soprattutto Tare, che invece si dice «sereno». Lo riporta Il Messaggero.