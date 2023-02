Tare-Sarri alla resa dei conti: il clamoroso scenario

Tare si gioca il rinnovo triennale in questi mesi: serve però l’ok di Sarri che potrebbe dire addio in caso di permanenza del DS

Igli Tare si gioca il futuro alla Lazio. Il direttore sportivo, in scadenza di contratto a giugno, sta lavorando al rinforzo in attacco per l’estate e come riporta Il Messaggero da questo passeranno molte delle chance di permanenza.

Lotito ha pronto il rinnovo triennale per il DS ma il quotidiano romano svela un clamoroso dettaglio: sarà Sarri a dare l’ok alla permanenza dell’ex centravanti. In caso contrario il tecnico potrebbe clamorosamente dire addio.