Impallomeni: «Tare uno dei migliori, Lotito sbaglierebbe a lasciarlo andare»

Ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni è intervenuto per parlare del rapporto tra Lotito e Tare: le sue parole

Stefano Impallomeni è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per commentare l’arrivo di Casale e la situazione tra Tare e Lotito. Le sue parole:

CASALE – «Un altro buon acquisto, se non dovessero andare via Milinkovic e Luis Alberto è uno di quelli che potrà fare bene».

TARE – «Uno dei migliori in circolazione e non avrebbe difficoltà nel trovare un altro club. Ma non credo che Lotito se lo lasci sfuggire, nonostante ci siano state delle frizioni. Io vedo l’Inter attualmente in vantaggio sulle altre, ma credo che anche la Juve voglia fare le cose in grande, vogliono migliorare Milan, Roma, Napoli e la Lazio è lì. Se lascia andar via Tare, Lotito sbaglia».