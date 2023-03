Tare lascia la Lazio? Attenzione al colpo di scena Giuntoli. Il Direttore sportivo biancoceleste è in scadenza

Secondo quanto riporta Il Messaggero il Direttore Sportivo della Lazio, Igli Tare, sarebbe in scadenza, avrebbe anche un triennale in bozza, ma non è mai stato chiamato per firmarlo.

Si aspetta la decisione di Lotito che vorrebbe vedere prima i risultati di fine campionato e vorrebbe trovare un compromesso fra Tare e Sarri, ma sa che l’allenatore non ha più intenzione di proseguire un progetto non supportato dalle stesse idee sul mercato. Il tecnico va d’accordo con Fabiani, e Giuntoli era stato suggerito come nome che potrebbe ora ritornare di moda anche se ancora non esiste nessuna trattativa.