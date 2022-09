Tare: «Vogliamo andare avanti in tutte le competizioni. Fatti investimenti importanti»

Il ds della Lazio, Igli Tare, è intervenuto ai microfoni di SKY, prima del match contro il Feyenoord: le sue parole

IMPORTANZA EL – «L’importanza…la EL è diventata una competizione importante vedendo quali squadre partecipano. E’ un torneo molto competitivo, siamo favoriti nel nostro girone e dobbiamo comportarci come tale a iniziare da stasera».

GILA – «È un giocatore molto interessante, difensore moderno e veloce. E’ un ragazzo giovane, ha poca esperienza nel calcio professionistico ma penso che oggi farà molto bene come nella preparazione estiva».

NO TURNOVER – «Abbiamo fatto una squadra lunga per questa stagione, imparando dall’anno passato. Vogliamo arrivare in fondo a tutte le competizioni e per questo abbiamo fatto investimenti importanti. Maximiano? Spetta all’allenatore decidere, l’importante è che la squadra ci sia e le alternative pure. Sarà un anno importante per la squadra».

FEYENOORD – «Hanno cambiato tantissimo rispetto all’anno scorso. Devo dire che un punto debole è la linea difensiva, perché marcano alti e noi magari con palla indietro e palla avanti possiamo metterli in difficoltà, hanno giocatori giovani con molta tecnica che possono metterti sempre in difficoltà. Non sarà facile ma come detto prima partiamo da favoriti e dobbiamo portare a casa questa vittoria».