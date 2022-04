Tare: «Vergognose le critiche a Immobile. Severo il colloquio con la squadra»

Igli Tare è intervenuto ai microfoni di DAZN, prima della gara dei biancocelesti contro il Sassuolo: le sue parole

Igli Tare prima della gara contro il Sassuolo è intervenuto ai microfoni di DAZN, ecco le sue parole:

CONFRONTO MISTER GRUPPO – «Abbiamo avuto solo un giorno di colloquio, perchè non è stato possibile discutere nella maniera giusta a causa delle Nazionali. L’incontro è stato severo e importante, spero la squadra abbia capito che come si abbassa la guardia succede quel che è successo. Oggi è una grande opportunità per tornare alla vittoria».

CRITICHE IMMOBILE NAZIONALE – «Una vergogna metterlo in discussione, la storia dice che negli ultimi anni è l’attaccante più forte italiano e non lo dice Igli Tare, ma i numeri. Non ha bisogno di essere difeso, è campione d’Europa. Una sconfitta per l’intero movimento italiano, ma farne una capro espiatorio è una sconfitta per il calcio italiano».