Tare esalta la Lazio: «Merito di Baroni, ma troppo facile dirlo adesso. Di questo allenatore mi dicono tutti una cosa»

Tare, l’ex dirigente della Lazio esprime il suo parere su questo inizio dei biancocelesti alla luce della vittoria di questa sera con il Bologna

Missione compiuta per la Lazio, la quale aveva bisogno di vincere per non perdere terreno dalla vetta e cosi è stato grazie alla netta vittoria per 3-0 con il Bologna. Alla luce del successo con gli emiliani, Tare a Dazn commenta i biancocelesti rilasciando queste sue considerazioni

SI ASPETTAVA UNA LAZIO COSI’ – «Troppo facile dirlo adesso. Il vero colpo della Lazio è stato Baroni, una mossa ben fatta dalla società. Portare questo allenatore in una situazione molto difficile, ma ha dato tanta serenità a chiunque. Tutti mi parlano bene di questo allenatore. Hanno portato giocatori atletici come Dia, Noslin e Tavares, giocatori che hanno dato tanto. Tutto ciò che la Lazio sta facendo è merito del lavoro di allenatore e squadra».