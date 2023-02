Tare: «Fondamentale vincere la guerra, cioè essere tra le prime quattro». Le parole del dirigente della Lazio

Igli Tare ha parlato a Sky Sport prima di Lazio-Atalanta.

MOMENTO – Non direi che è un momento meno brillante. Abbiamo degli approcci sbagliati in alcuni momenti della partita che incidono poi sul risultato finale. Sui 17 punti persi da situazione di vantaggio, 13 sono stati contro squadre che lottano per non retrocedere. Ed è qualcosa che ti fa capire che tanto ha a che fare con l’approccio delle partite, soprattutto nel secondo tempo. Stiamo facendo un percorso, dobbiamo vincere la guerra e non le battaglie. L’importante è arrivare alla fine del campionato tra le prime quattro perché sarebbe fondamentale.