Tare a caccia del secondo portiere: Sirigu e Maximiano i preferiti

La Lazio resta alla ricerca di un secondo portiere da affiancare a Reina in attesa di Carnesecchi: Sirigu e Maximiano i preferiti d Tare

La Lazio, in attesa di concludere l’operazione Carnesecchi con l’Atalanta e messi in conto i 3-4 mesi di stop per il ragazzo dopo l’operazione alla spalla, continua a cercare un secondo portiere affidabile da affiancare a Pepe Reina.

Come riferiscono Il Tempo e Il Messaggero, i preferiti di Tare sono Maximiano, che il Granada può cedere anche in prestito, e Salvatore Sirigu, svincolato dal Genoa e per il quale i biancocelesti sarebbero pronti a mettere sul piatto un triennale per battere la concorrenza del Napoli. Nelle ultime ore inoltre è stato offerto anche Sergio Romero, nell’ultima stagione al Venezia. Sarri preferirebbe un estremo difensore che abbia già giocato in Italia.