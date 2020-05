Serie A, Tardelli: «Davvero vogliamo discutere degli orari?»

Marco Tardelli ha commentato le parole di Tommasi, presidente AIC, riguardo i possibili orari delle partite in Serie A

I possibili orari delle partite della Serie A alla ripartenza stanno creando non pochi attriti tra Assocalciatori e Lega.

Questa mattina Tommasi ha ancora una volta sottolineato come possa essere difficile giocare nel pomeriggio in piena estate. Successivamente sono uscite delle indiscrezioni su quando si disputeranno i match del campionato. Marco Tardelli, su Twitter, ha commentato: «Dodici partite su 124 alle 17.15: davvero vogliamo discutere di questo? Cara Assocalciatori, non ci facciamo ridere dietro».

12 partite su 124 alle 17.15: davvero vogliamo discutere di questo?

Cara @assocalciatori, non ci facciamo ridere dietro.#SerieA — Marco Tardelli (@MarcoTardelli82) May 31, 2020