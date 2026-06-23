Svolta per il Lazio Lab di Formello! Svelati i nomi dei nuovi medici: le ultime

Svolta Lazio Lab: rivoluzione nello staff medico di Formello, ecco tutti i nuovi nomi! Le ultimissime

La struttura sanitaria biancoceleste si prepara a cambiare completamente volto in vista del prossimo campionato, inaugurando un nuovo corso strategico per la gestione fisica dei calciatori. Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, i vertici societari hanno definito l’organigramma del centro medico di Formello, inserendo professionisti di alto profilo per azzerare i problemi muscolari delle passate stagioni. Le nomine, ormai definite in ogni dettaglio, attendono soltanto di essere ratificate attraverso i comunicati ufficiali del club capitolino!

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I nuovi medici sociali scelti per il Lazio Lab

La guida della prima squadra sul campo dal punto di vista sanitario sarà affidata a un binomio complementare. La società ha deciso di promuovere Pietro Monachino, reduce dall’ottimo lavoro svolto con la Lazio Women, che compirà così il grande salto nel calcio maschile. Al suo fianco ci sarà l’esperto Luca Gatteschi, figura stimata nel panorama nazionale e reduce da una lunghissima e proficua esperienza professionale nelle file dell’Empoli. Saranno loro a gestire quotidianamente la salute dei tesserati e a monitorare i percorsi di recupero.

Il caso Emanuele Gregorace scuote il Lazio Lab

Dietro a queste nomine si consuma però un vero e proprio giallo di mercato legato alle pressioni ambientali. Emanuele Gregorace, professionista ex Roma, era stato individuato come il profilo ideale per completare la struttura. Il dottore ha tuttavia deciso di rinunciare ufficialmente all’incarico a causa di una durissima ondata di attacchi e contestazioni subiti sui propri profili social da parte della tifoseria, non disposta ad accettare i suoi trascorsi sull’altra sponda del Tevere.

Il professor Francesco Franceschi guiderà la sezione ortopedica del Lazio Lab

Per il delicatissimo ruolo di responsabile ortopedico, la scelta è ricaduta su un luminare della materia. L’area specialistica sarà infatti diretta dal professor Francesco Franceschi, specialista in Ortopedia e Traumatologia nonché primario dell’Unità Operativa Complessa presso l’Ospedale San Pietro Fatebenefratelli di Roma. Un innesto di assoluto prestigio che certifica la volontà aziendale di innalzare il livello scientifico della struttura, garantendo ai calciatori le migliori cure possibili direttamente sul territorio della Capitale!