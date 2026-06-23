Provedel Inter, affare verso le battute finali! Vicinissima la fumata bianca

Provedel Inter, il portiere pronto a salutare la Lazio! La fumata bianca è dietro l’angolo: la situazione

Il calciomercato entra ufficialmente nella sua fase più calda e la porta della Lazio si prepara a una rivoluzione profonda. A un anno dalla naturale scadenza del contratto, è giunto il momento dei saluti per Ivan Provedel, il cui futuro sembra ormai scritto lontano dalla Capitale. Le indiscrezioni emerse durante tutto il mese di giugno hanno trovato conferma: il portiere si appresta a lasciare i biancocelesti per accasarsi all’Inter, una destinazione che rappresenterebbe per l’estremo difensore la realizzazione di un sogno d’infanzia, trattandosi di una piazza per cui ha sempre fatto il tifo!

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Le strategie dell’Inter per chiudere con Ivan Provedel

La fumata bianca per l’approdo dell’esperto portiere alla corte di Cristian Chivu appare ormai a un passo. L’accordo tra il giocatore e i nerazzurri esiste in realtà da tempo. A mancare, fino a pochi giorni fa, era soltanto il definitivo via libera della Lazio, che ha cercato di massimizzare l’incasso. Con l’avvicinarsi dell’apertura ufficiale della sessione estiva, però, l’ok alla cessione è ormai imminente e permetterà alla società di viale della Liberazione di definire le gerarchie tra i pali.

La posizione della Lazio e l’accordo economico per Ivan Provedel

Nonostante la ferma volontà del calciatore di cambiare aria, la dirigenza laziale non ha voluto concedere sconti eccessivi. Il presidente Claudio Lotito, inizialmente, ha provato a richiedere una cifra precisa, ma la necessità del club di operare a saldo zero per finanziare il mercato in entrata ha favorito una mediazione. Stando alle ultime ricostruzioni, l’operazione si chiuderà per circa 3 milioni di euro. Una cessione che, sebbene dolorosa per la piazza, permetterà alla Lazio di incassare risorse preziose per le casse societarie, evitando di perdere il calciatore a parametro zero tra dodici mesi.

Le motivazioni dietro la scelta di Ivan Provedel

Il passaggio a Milano segna la chiusura di un cerchio per il classe 1994, che dopo aver difeso con onore i pali capitolini, si prepara a misurarsi con le ambizioni dei campioni d’Italia. Il suo arrivo a Milano risponde alla precisa volontà dell’Inter di puntare su un profilo di grande esperienza, capace di portare equilibrio nello spogliatoio e di garantire un rendimento costante!