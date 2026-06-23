La Lazio accelera per Coppola: intesa vicina con il Brighton su cifre e formula

Coppola Lazio, passi in avanti decisivi! Ecco la formula dell’accordo e i costi dell’affare: cosa emerge

Le strategie per il futuro del pacchetto arretrato capitolino entrano ufficialmente nella fase più calda. Con le valigie ormai pronte per Alessio Romagnoli e Mario Gila, la dirigenza della Lazio si trova nella condizione di dover acquistare due nuovi difensori centrali da inserire nelle rotazioni, al netto della titolarità garantita per Provstgaard. Per questa ragione, la società ha deciso di spingere sull’acceleratore per assicurarsi le prestazioni di Diego Coppola, individuato come il profilo ideale per ereditare le chiavi del reparto arretrato!

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I dettagli economici della trattativa per Diego Coppola

Come rivelato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l’operazione per il ragazzo si trova in uno stato decisamente più avanzato rispetto a quella parallela legata a Sergi Dominguez. Tra la dirigenza e l’entourage del calciatore italiano ci sarebbero già stati vari contatti che hanno portato a un’intesa di massima sul contratto: per lui è pronto un accordo quinquennale da 1,5 milioni di euro a stagione, con una struttura di bonus a salire. Restano invece da limare le distanze con il Brighton, proprietario del cartellino dopo l’ultima parentesi vissuta in prestito dal difensore al Paris FC.

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La formula dell’accordo con il Brighton per Diego Coppola

La quadra definitiva con il sodalizio inglese dovrebbe essere trovata sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato intorno a 11 o 12 milioni di euro. La Lazio punta tuttavia a condurre l’operazione a cifre leggermente inferiori. La dirigenza cercherà di sfruttare i prossimi incontri formali per limare la parte fissa, inserendo magari una percentuale sulla futura rivendita a favore dei britannici pur di consegnare il centrale al proprio staff tecnico entro l’inizio del ritiro.