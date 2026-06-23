Gila Napoli, c’è l’apertura della Lazio! Lotito cala il prezzo, le condizioni per chiudere

Asse Lazio-Napoli per Mario Gila: lo sconto di Claudio Lotito accende la trattativa, i dettagli dell’accordo

Le strategie per il futuro dei grandi club italiani si intrecciano in modo decisivo sull’asse Roma-Napoli. Il nome caldo del momento è quello di Mario Gila, difensore centrale di proprietà della Lazio, finito nel mirino del club partenopeo. La società biancoceleste ha notevolmente ammorbidito la propria posizione iniziale, scendendo dalla valutazione iniziale di 30 milioni di euro per attestarsi su una richiesta più accessibile di 20 milioni di euro. Questa apertura improvvisa avvicina sensibilmente il centrale spagnolo alla corte di Massimiliano Allegri, pronto a inserirlo nei propri piani tattici.

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Il fattore Real Madrid frena la cessione di Mario Gila

Come svelato nell’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, l’ostacolo principale nella definizione delle cifre è legato ai vecchi accordi contrattuali del calciatore. Il Real Madrid conserva infatti il 50% sulla futura rivendita del cartellino, motivo per cui il presidente Claudio Lotito aveva inizialmente sparato altissimo. Con la nuova valutazione, la formazione capitolina punta a intascare almeno 10 milioni di euro netti, una cifra considerata ossigeno puro per le casse del club, soprattutto alla luce della volontà del classe 2000 di non rinnovare il contratto in scadenza nel 2027.

Il Napoli studia la strategia perfetta per chiudere l’acquisto di Mario Gila

I partenopei non hanno fretta e gestiscono l’operazione con estrema calma strategica. L’allenatore Gennaro Gattuso avrebbe gradito l’inserimento di profili come Rafa Marin o Sam Beukema come parziali contropartite tecniche, ma la dirigenza ha eretto un muro considerandoli fuori dal mercato. In questo scenario è emerso con forza il nome dell’attaccante Lorenzo Lucca: qualora il nuovo staff tecnico azzurro non lo ritenesse centrale per il progetto futuro, la società campana preferirebbe comunque cederlo a titolo definitivo piuttosto che impostare un semplice trasferimento a titolo temporaneo.

L’agente Alejandro Camaño tesse la tela per il futuro di Mario Gila

Fino a questo momento le due società non hanno ancora avviato un tavolo formale, ma i contatti sono stati portati avanti sottotraccia da Alejandro Camaño. Il noto procuratore, che cura gli interessi del difensore catalano, si è travestito da mediatore per gettare le basi del trasferimento e costruire il ponte definitivo tra le parti. La volontà di Mario Gila è chiarissima: vuole solo la maglia azzurra e spinge per misurarsi sul campo in una nuova avventura, costringendo di fatto le dirigenze a trovare al più presto la formula finanziaria corretta per ratificare l’accordo definitivo.