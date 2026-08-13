Ratkov vuole convincere Gattuso! Rifiutate offerte da Dinamo Mosca e Southampton

Ratkov ha declinato le offerte pervenute da Dinamo Mosca e Southampton: l’attaccante croato vuole convincere Gattuso

Non sono bastate sei reti nel pre-campionato a Petar Ratkov per blindare la propria permanenza nella Lazio. L’attaccante serbo resta sul mercato per fare spazio a nuovi innesti, ma il blocco delle uscite sta congelando le prossime mosse in entrata. A fare il punto sulla situazione è il portale Alfredopedulla.com.

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Ratkov rifiuta le offerte e frena la Lazio

Nonostante la società romana intenda cederlo, il futuro di Petar Ratkov dipende unicamente dalla sua volontà. Il centravanti ha già rispedito al mittente le proposte della Dinamo Mosca e soprattutto del Southampton, che si era mosso con forte determinazione. Senza la sua partenza — o in alternativa quella di Boulaye Dia, che però la Lazio preferirebbe trattenere — il mercato in entrata non può sbloccarsi.

I nomi per l’attacco della Lazio: Lucca e Pinamonti

In attesa di sbrogliare la matassa uscite, la dirigenza biancoceleste continua a lavorare sotto traccia. Negli ultimi contatti con l’agente Beppe Riso si è parlato sia di Lorenzo Lucca sia di Andrea Pinamonti, profili seguiti da tempo per rinforzare il reparto avanzato. Al momento non si registra ancora l’affondo decisivo, proprio a causa del tassello uscite ancora incastrato.

Lazio, il sogno resta Gimenez

Sullo sfondo rimane sempre vivo il profilo di Santiago Gimenez, considerato il grande desiderata per il reparto offensivo della Lazio. Si tratta tuttavia di una pista complessa che per ora figura soltanto come un suggestivo sogno di mercato, privo di sviluppi concreti nell’immediato.