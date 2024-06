Suslov Lazio, il manager fa chiarezza: «Non ci sono solo i biancocelesti su Tomas, vi spiego tutto»

Suslov Lazio, il manager del calciatore slovacco fa il punto della situazione sul futuro del ragazzo accostato ai biancocelesti

Ai microfoni di Tvplay ha parlato il manager di Suslov accostato in questo mercato alla Lazio, ovvero Michal Cierny. L’agente del calciatore fa il punto sul futuro dello slovacco rilasciando queste parole

PAROLE – Suslov è molto felice per la stagione appena terminata con il Verona. Non era facile per lui arrivare in un nuovo Paese, si è adattato subito ad una nuova lingua e in un calcio diverso come la Serie A

COME SI TROVA IN SERIE A – Suslov è molto innamorato dell’Italia e di Verona, è grato di giocare in Serie A con i gialloblù

EUROPEO – La Slovacchia è una squadra che ovviamente non è all’altezza delle big ma proverà a fare un bel percorso. In rosa ci sono giocatori forti come Skriniar

CALCIOMERCATO – Molti club interessanti a lui come Lazio, Roma, Bologna e Atalanta? E’ giovane e talentuoso, ci sono 7-8 club di alto livello che lo seguono. Vedremo con il Verona il da farsi, lui sta molto bene in Serie A e vuole rimanere in Italia. Dopo l’Europeo vedremo concretamente, ora è concentrato per la manifestazione con la sua Nazionale