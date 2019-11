Supercoppa italiana, tutti i settori saranno aperti alle donne

Supercoppa italiana, la Lega ha ottenuto il libero accesso al pubblico femminile a tutti i settori dello stadio e non solo a quelli dedicati

Dopo Gedda, Riad. Torna ad essere l’Arabia Saudita la cornice per la Supercoppa italiana, ma con un’importante novità: anche le donne potranno essere presenti sugli spalti, senza impedimenti. Il King Sand Unversity Stadium apre i cancelli senza limiti di genere. Come riportato da La Repubblica, la Lega si è battuta per ottenere il libero accesso al pubblico femminile con accesso a tutti i settori e non solo a quelli dedicati.