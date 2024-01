Supercoppa Inter-Lazio, dubbio di formazione in mezzo al campo per Sarri: ad impensierire il tecnico ci pensa…I dettagli

Secondo quanto riporta Il Messaggero, in casa Lazio ci sarebbero tre dubbi di formazione che impensieriscono Sarri in vista della sfida di domani contro l’Inter. Per Patric persiste il dolore alla spalla, dopo la contusione emersa dalla risonanza, servirà ancora qualche ora per valutare, ma Gila è pronto in caso di necessità.

Il secondo dubbio per Sarri è in mezzo al campo con Vecino e Luis Alberto in lotta per una maglia. Il terzo coinvolge Immobile e Isaksen, in base a chi sceglierà tra i due il tecnico dipenderà il ruolo di Felipe Anderson.