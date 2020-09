Supercoppa Europea al Bayern, battuto 2-1 il Siviglia a Budapest

Il Bayern Monaco batte 2-1 il Siviglia di Lopetegui e vince la Supercoppa europea.

Nulla da fare per il Siviglia di Lopetegui campione in carica dell’UEFA Europa League, la Supercoppa Europea viene aggiudicata ai campioni di Germania e di Champions League del Bayern Monaco, dimostratosi non ancora sazio dopo il Triplete della scorsa stagione. Lewandowski e compagni vanno sotto alla Puskas Arena di Budapest già al tredicesimo minuto della prima frazione, quando l’ex Genoa e Milan Ocampos spiazza Neuer dal dischetto e porta avanti la vecchia squadra di Correa e Immobile. I bavaresi però dominano la gara e pareggiano con Goretzka già alla mezzora, senza però riuscire a concretizzare ancora nei tempi regolamentari. Così, il trofeo è assegnato ai supplementari: al 104′ Javi Martinez porta avanti i tedeschi e il risultato non cambia più. Supercoppa Europea al Bayern davanti a ventimila spettatori.