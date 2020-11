Sud America, Suarez aggancia Sosa, ma rimane dietro Caicedo: la statistica

Suarez in gol in 4 partite consecutive nelle qualificazioni mondiali: ora punta il record di Caicedo

Quattro reti di fila nei match di qualificazione ai prossimi Mondali del 2022. Luis Suarez è in un momento d’oro. Il miglior marcatore della storia dell’Uruguay eguaglia così il suo connazionale, Rubén Sosa, nel 1989, il primo a siglare quello che all’epoca era considerato un record. Solo due giocatori infatti, hanno saputo fare meglio: il primo è il cileno Aravena (1985), mentre il secondo gioca attualmente nella Lazio e segna ultimamente gol pesantissimi. È proprio Felipe Caicedo, che tra il 2013 e il 2015 ha siglato cinque reti in partite consecutive. Suarez proverà ad andare in rete nel prossimo match contro il Brasile, provando così a eguagliare il Panterone biancoceleste.