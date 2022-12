Success Lazio, il rinnovo con l’Udinese complica la trattativa? La situazione

Success è un nome che è ormai da tempo nel mirino della Lazio. Ma qual è la situazione? Ecco tutti i dettagli

Success è un nome che è ormai da tempo nel mirino della Lazio, vista la necessità dei biancocelesti di trovare un vice Immobile.

La trattativa però, come sottolineato dal Corriere dello Sport, sembrerebbe essersi complicata a causa del rinnovo che l’attaccante ha firmato con l’Udinese. Ora il suo contratto è in scadenza nel 2024. Insomma, il nome principale per l’attacco in casa biancoceleste pare essere diventato quello di Mariano Diaz, poco utilizzato da Ancelotti al Real Madrid.