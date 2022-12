Mariano Diaz Lazio, il dominicano è molto più di un’idea: i dettagli

Mariano Diaz sembra essere più di un’idea per la Lazio, alla ricerca di un vice Immobile da ormai tantissimo tempo.

Infatti, come riportato dal Corriere dello Sport, i biancocelesti ne starebbero con la sua agenzia, la You First, la stessa di Luis Alberto. Un pista affascinante e più che fattibile, visto che, già da gennaio, il giocatore del Real Madrid sarà libero di accordarsi con chi vuole, vidta la scadenza del contratto fissata a giugno 2023. E per il 29enne la Serie A sarebbe un’opzione più che gradita. D’altronde i soli 25′ giocati con i Blancos fanno capire come per lui sia tempo di cercare un’altra destinazione. E Roma, da giugno, potrebbe essere la sua casa.