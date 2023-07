Stramaccioni: «Sarri? Ha bisogno di acquisti di livello» Le parole dell’ex tecnico

Intervistato negli studi DAZN, l’ex tecnico, Andrea Stramaccioni ha espresso il suo parere sulla Lazio e su Maurizio Sarri.

LE PAROLE- Se Sarri avrà bisogno di acquisti di livello? Assolutamente. L’anno scorso è capitato che non avesse il cambio neanche all’interno della singola partita. E poi non sono d’accordo con chi pensa che Sarri giochi sempre con i soliti 13-14: se cambia poco o nulla, vuol dire che gli altri non sono all’altezza. Al Chelsea cambiava poco? Non mi sembra, d’altronde aveva 16-17 giocatori di alto livello. Adesso servirebbero altri 3-4 titolari