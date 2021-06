Strakosha può rimanere alla Lazio: le richieste del giocatore

Strakosha puà rinnovare con la Lazio: il portiere avrebbe chiesto il ritocco dell’ingaggio e la garanzia di vivere una stagione da protagonista

Thomas Strakosha sembrava destinato a partire e invece può rilanciarsi proprio alla Lazio. Nonostante la stagione passata in panchina, alle spalle di Reina, il club vorrebbe trattenerlo: come ricorda il Corriere dello Sport, l’albanese è in scadenza nel 2022 e già da gennaio potrà prendere accordi con un altro club.

Il portiere, però, avrebbe avanzato delle richieste: il ritocco dell’ingaggio (da 1,4 a 2 milioni) e la garanzia di vivere una stagione da protagonista.