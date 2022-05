Strakosha Lazio, due partite prima dell’addio. Carnesecchi in pole

Quella di questa sera contro la Juve sarà la penultima partita di Strakosha con la maglia della Lazio: in pole c’è Carnesecchi

Strakosha e la Lazio sono pronti a dirsi addio. Come riportato dal Messaggero, quella di questa sera contro la Juve sarà la penultima gara del portiere albanese in maglia biancoceleste prima di chiudere all’Olimpico contro il Verona.

Nonostante i tentativi di Lotito di convincere Sarri a continuare a puntare su di lui (la Lazio avrebbe voluto rinnovare il contratto) il mister toscano non ha voluto sentire ragioni: in porta serve la rivoluzione. Il nome in pole è quello di Carnesecchi ma occhio sempre alla pista legata a Sergio Rico. Provedel è invece ad un passo per il ruolo di dodicesimo.