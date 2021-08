Strakosha vuole più spazio, previsto un incontro con l’agente

Strakosha vuole tornare protagonista, dopo la stagione passata come secondo di Reina. Previsto un incontro con l’agente

Un’altra stagione da vice Reina, potrebbe allontanare Strakosha dalla Lazio. Le gerarchie interne vanno pian piano delineandosi e anche Sarri sembra preferire Pepe, in quello che per Thomas dovrebbe essere il campionato del riscatto.

L’agente, durante il ritiro, aveva dato segnali di apertura per il rinnovo, ma – come riporta Il Messaggero – se il suo assitito non avrà spazio, andrà via a parametro zero. Nelle prossime ore, ci sarà un incontro con la dirigenza per delineare il futuro di Strakosha.