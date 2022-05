Strakosha Lazio, addio ad un passo: Sergio Rico resta in pole

La Lazio e Strakosha sono pronti a dirsi addio al termine del campionato: per la sostituzione Sergio Rico resta la prima scelta

La Lazio e Thomas Strakosha sono pronti a dirsi addio. Come riferisce il Corriere dello Sport, a nulla sono serviti gli approcci delle ultime settimane. Sarri vuole un altro portiere e questo sentimento ha anche leggermente minato il rendimento dell’albanese nelle ultime uscite.

In pole per la sostituzione resta Sergio Rico davanti a Carnesecchi (costa troppo) e Ospina (il colombiano si era proposto ma chiede troppo d’ingaggio). Come vice, in attesa di conoscere il futuro di Reina, Provedel resta in pole.