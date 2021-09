Strakosha, può essere la notte del riscatto: in campo dal 1′?

Oggi può essere la serata del riscatto per Strakosha: l’estremo difensore albanese scenderà in campo dal 1′?

Oggi la Lazio farà il suo esordio in Europa League. E uno dei nomi che può inevitabilmente finire sotto la luce dei riflettori è senza alcun dubbio quello di Thomas Strakosha. In circa un anno, come sottolineato da Il Corriere dello Sport, l’albanese ha perso il posto da titolare sia alla Lazio che nell’Albania.

Sia Inzaghi prima che Sarri ora gli hanno preferito Reina, soprattutto per carisma, personalità e caratteristiche tecniche. La sfida in terra turca però potrebbe offrirgli una chance, anche se il mister biancoceleste non ha dato alcun tipo di segnale. Ed ecco che non può però non esser ricordato che in ballo c’è anche un contratto in scadenza nel 2022. Il rinnovo, quantomeno al momento, appare lontano, ma chissà che qualche presenza non potrebbe cambiare la storia.