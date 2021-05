Strakosha con le valigie: su di lui un club inglese. Le ultime

Strakosha è finito nel mirino di una big inglese: il portiere, che ha trovato pochissimo spazio con la Lazio, potrebbe partire

In questa stagione Thomas Strakosha ha trovato pochissimo spazio a causa di infortuni e scelte tecniche. Il portiere è stato “sostituito” da Reina, diventato titolare indiscusso di questa Lazio. Il futuro dell’albanese potrebbe infatti essere all’estero e in particolare in Premier League.

Come spiega Repubblica, su di lui c’è forte il Southampton chesta cercando un portiere per sostituire McCarthy. Il preferito è proprio il giocatore biancoceleste.