Strakosha è il nuovo portiere del Brentford: il giocatore, che sta svolgendo le visite mediche, si accasa a parametro zero

Strakosha ha salutato la Lazio e si prepara ad iniziare la sua nuova avventura tra le fila del Brentford.

Il giocatore si accaserà a parametro zero e – come riportato dal MirroSport – sta svolgendo le visite mediche di rito in questi minuti.