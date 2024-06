Stengs Lazio, ieri nuovo incontro per il giocatore: si fanno avanti due ipotesi. LE ULTIMISSIME sul mercato biancoceleste

Come riporta il Corriere dello Sport, per Stengs i contatti con la Lazio vanno avanti da due giorni, ieri c’è stato pure un incontro a Formello. Ed è da molti giorni che il club capitolino che ragiona sull’operazione, prende tempo per capire anche come andrà per Greenwood.

Si starebbe lavorando su due opzione per tenere in caldo l’olandese: la prima prevede Isaksen come contropartita tecnica e un conguaglio a favore dei capitolini di 2-3 milioni. L’altra ipotesi è l’acquisto cash. La Lazio potrebbe anche di presentare un’offerta da 10 milioni più 2 di bonus.