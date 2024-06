Stengs Lazio, trattativa in STALLO: Fabiani tenta la MOSSA a sorpresa per sbloccare l’affare

Stengs-Lazio, trattativa in fase di stallo per l’alta richiesta del Feyenoord: Fabiani vuole inserire Isaksen nell’affare. Le ultime

Come riporta Il Messaggero, la trattativa tra il calciomercato Lazio e il Feyenoord è in una fase di stallo per quanto riguarda Calvin Stengs, calciatore individuato come il perfetto erede di Luis Alberto, destinato all‘Al Duhail.

Il club olandese chiede 20 milioni di euro mentre la Lazio arriva al massimo a 15 coi bonus: Fabiani sta pensando di inserire il cartellino di Gustav Isaksen per cercare di arrivare a dame e portare il ragazzo a Formello.