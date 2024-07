Stengs Lazio, RIALLACCIATI i contatti col Feyenoord! La soluzione piace per un ASPETTO preciso: ecco quale

Stengs-Lazio, Fabiani riallaccia i contatti col Feyenoord per l’olandese: costa meno di Greenwood e Gudmundsson

Come riferito dal Corriere dello Sport, il calciomercato Lazio vuole cautelarsi nel momento in cui dovesse saltare in maniera definitiva l’affare Greenwood con il Manchester United, ancora indeciso se accettare i 20 milioni di euro più il 50% sulla futura rivendita offerti da Lotito.

Fabiani in questo senso ha riallacciato i contatti per Calvin Stengs, calciatore del Feyenoord che avrebbe costi di gran lunga inferiori all’esterno ex Getafe. I prossimi giorni saranno decisivi in un senso o nell’altro: per arrivare a dama con gli olandesi serve una cifra intorno ai 18 milioni di euro.