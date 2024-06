Stengs Lazio, REBUS Isaksen! I biancocelesti fanno MURO, c’entra ANCHE il Decreto Crescita

Stengs-Lazio, rebus Isaksen! il club biancoceleste fa muro e non accetta la richiesta del Feyenoord di inserire il danese nella trattativa

Come riporta Il Messaggero, potrebbe complicarsi la trattativa con il Feyenoord per l’arrivo di Calvin Stengs nel calciomercato Lazio, calciatore individuato da tempo come ideale sostituto di Luis Alberto. Il club olandese infatti, come fanno filtrare da Formello, chiede 20-25 milioni di euro o l’inserimento di Isaksen nella trattativa. Lotito e Fabiani non vogliono cedere il ragazzo anche perchè farlo fuori dall’Italia gli farebbe perdere i benefici fiscali del Decreto Crescita.

PAROLE – «Vogliono 20-25 milioni o l’inserimento di Isaksen e non abbiamo intenzione di cedere Gustav perché ci puntiamo tanto».