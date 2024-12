Stendardo Lazio: «Dopo Inter e Lecce si vede una lieve flessione, ma... Gila uno dei migliori difensori della Serie A»

Le parole di Guglielmo Stendardo, ex difensore della Lazio, dopo la vittoria dei biancoceleste all’ultima giornata contro il Lecce

Guglielmo Stendardo ha parlato a RadioSei dopo la vittoria della Lazio contro il Lecce. Di seguito le sue parole.

VITTORIA – «Non è stata una bellissima partita dal punto di vista estetico ma si è vista una prova solida, che serviva dopo l’Inter. La Lazio ha ottenuto tre punti fondamentali. C’è anche da fare i complimenti al Lecce che ha messo in difficoltà diverse squadre. La Lazio deve prendersi i tre punti ma deve lavorare sulla brillantezza di alcuni giocatori che è venuta a mancare nell’ultima gara».

MOMENTO DI FLESSIONE – «Con l’Inter e con il Lecce la squadra ha avuto una flessione, sia nei singoli che nel gruppo. Flessione naturale durante un campionato, soprattutto quando ci sono tante partite. La Lazio sabato ha rischiato tanto anche in superiorità numerica; la Lazio di un mese fa quella sfida l’avrebbe chiusa prima. Ripeto però che una flessione è fisiologica».

PERCORSO – «Adesso non va messo in discussione tutto ciò che di buono ha fatto la Lazio fino ad ora perché ha fatto un ottimo lavoro. Se parliamo invece del futuro va evidenziato che giocando come fatto a Lecce, si rischia. Non si deve vanificare quanto fatto fino ad ora ma bisogna fare attenzione e continuare ad avere questo atteggiamento fino alla fine per rimanere ai piani alti della classifica».

GILA – «A Lecce, ma non solo, ha fatto bene. È rapido, credo che insieme a Romagnoli formi una delle coppie più complementari che ci sono. La sua importanza si è vista anche quando ha dovuto lasciare il campo contro l’Inter. E’ concentrato, ha carisma, fa bene dietro ed anche in fase di possesso. Castellanos? E’ molto forte e abile a muoversi tra i centrali. Ha questo carisma argentino che lo porta sempre a lottare. Se riuscisse ad essere più incisivo sotto porta potrebbe diventare uno dei calciatori più importanti del nostro campionato».

MIGLIORI DIFENSORI DELLA SERIE A – «Buongiorno del Napoli sta facendo un campionato incredibile, mi piace molto, credo sia il mancino migliore tra i difensori centrali. Oltre a Gila mi piace anche Pavard, nel calcio moderno difensori così sono molto importanti perché creano superiorità numerica. Anche l’Atalanta ha Hien o Kolasinac che sono molto bravi. Atalanta? Negli ultimi due anni in fase difensiva è molto più attenta. Tuttavia i bergamaschi concedono, poi è vero che avanti sono devastanti».