Pedro si immagina il suo addio al calcio: «Mi piacerebbe succedesse questo». Le dichiarazioni dell’attaccante biancoceleste

Un legame indissolubile, che nemmeno il tempo e le maglie diverse possono scalfire. Pedro Rodríguez, attuale attaccante della Lazio, resta una voce ascoltata e rispettata in casa Barcellona, club con cui ha scritto pagine di storia. Intervistato dal noto canale Twitch Jijantes, l’esterno spagnolo ha offerto il suo parere sul calciomercato blaugrana e ha aperto una finestra sul suo futuro, svelando un desiderio che coinvolge proprio il suo ex club.

Chiamato a consigliare il Barça su come rinforzare la fascia sinistra, Pedro ha delineato una filosofia chiara, che privilegia l’identità del club rispetto al nome altisonante. Piuttosto che un grande acquisto, l’ex canterano punterebbe sulla Masia: «Opterei per un giocatore del settore giovanile con cui poter lavorare e migliorare. E ovviamente uno che abbia il livello giusto. Portare un fuoriclasse genera sempre più entusiasmo, ma il Barcellona è interessato a sistemare uno o due elementi e continuare a strutturare il resto con il settore giovanile». Una visione che mette al centro il progetto e la crescita interna, un marchio di fabbrica del miglior Barcellona, di cui lui stesso è stato un simbolo.

Ma l’intervista ha toccato anche corde più personali. Lasciando intendere che la prossima potrebbe essere la sua ultima stagione da calciatore professionista, Pedro ha confessato di avere un sogno nel cassetto: poter salutare per un’ultima volta il pubblico del Camp Nou. Un’idea non campata in aria, ma già condivisa con i vertici del club catalano. «Ne ho persino parlato con il presidente, potendo giocare un’amichevole con alcuni dei miei ex compagni di squadra, una sorta di addio. È qualcosa che vorrei per tutto ciò che il Barcellona ha significato per me». Una richiesta carica di sentimento, che testimonia la profondità di un rapporto che va oltre il campo e che i tifosi blaugrana sperano di poter esaudire per rendere il giusto omaggio a uno dei loro eroi del Triplete.