Lotito ricoverato al Gemelli: sperava di essere dimesso già ieri. Le ultime novità sullo stato di salute del presidente della Lazio

Proseguono gli accertamenti al Policlinico Gemelli per il presidente della Lazio e senatore Claudio Lotito, che ha trascorso la sua seconda notte in ricovero dopo il presunto malore accusato martedì pomeriggio a Palazzo Madama. L’attenzione del team medico è massima e si concentra su una serie di esami cardiologici approfonditi, volti a indagare con precisione la natura e le cause che hanno provocato l’improvviso svenimento.

Il presidente resta sotto stretta e continua osservazione nel reparto di cardiologia del nosocomio romano. Ogni parametro viene attentamente monitorato e, sebbene Lotito stesso sperasse di poter essere dimesso già nella giornata di ieri, i medici hanno preferito la via della prudenza, trattenendolo per completare l’iter diagnostico. Un nuovo bollettino sulle sue condizioni è atteso nella giornata di oggi, ma le prime rassicurazioni arrivano direttamente dalla famiglia. A tranquillizzare sulle sue condizioni è la moglie, Cristina Mezzaroma, che con poche ma significative parole fa sapere che «Sta benissimo».

Nel frattempo, il mondo della politica e non solo manifesta la sua vicinanza. Tra i tanti messaggi di pronta guarigione spicca la nota dell’europarlamentare molisano della Lega, Aldo Patriciello, che esprime parole di grande affetto: «Al senatore Lotito non posso che augurare di riprendersi al più presto, come si fa con un caro amico. Ho appreso del suo ricovero al Gemelli, ma spero di rivederlo in piena forma il prima possibile. Conosco l’amico Claudio e la sua tenacia: sono certo che è già pronto per rimettersi al lavoro e tornare a dedicarsi ai suoi mille impegni lavorativi». L’ambiente biancoceleste e il panorama politico restano dunque in attesa di notizie definitive, con la speranza di rivedere presto il presidente tornare alle sue numerose attività.