Mussolini, deciso quale sarà il suo futuro: giocherà in quella squadra per crescere e fare la differenza - Lazio News 24

Mussolini, futuro alla Cremonese: la Lazio pronta a cedere il terzino ex Juve Stabia. La situazione

Tra i nomi più discussi in casa Lazio in questi giorni di ritiro c’è anche quello di Romano Floriani Mussolini, uno dei giovani rivelatisi nella scorsa stagione in prestito alla Juve Stabia. Il terzino classe 2003 ha disputato un campionato di alto livello in Serie C, contribuendo in modo significativo alla promozione della squadra campana in Serie B. Le sue prestazioni non sono passate inosservate e hanno spinto la dirigenza biancoceleste a valutare attentamente il suo futuro nel contesto del progetto tecnico della prossima stagione.

Il rendimento positivo di Mussolini ha attirato l’interesse di diversi club di Serie B, ma a muoversi con decisione nelle ultime ore è stata la Cremonese. Secondo le ultime indiscrezioni, confermate anche da Alfredo Pedullà, l’operazione potrebbe chiudersi già nella giornata di oggi, 10 luglio. La Lazio sarebbe pronta a dare il via libera alla cessione, pur mantenendo il controllo sul cartellino del giocatore, attraverso la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto.

Il passaggio alla Cremonese rappresenterebbe per Mussolini un’importante occasione per confrontarsi con un campionato competitivo come la Serie B, in una piazza ambiziosa che punta al ritorno in Serie A. Un contesto ideale per proseguire la sua crescita professionale, mantenendo però un legame con la Lazio, che crede ancora nel potenziale del giovane terzino.

La società biancoceleste, infatti, segue con attenzione l’evoluzione del ragazzo, che si è distinto per affidabilità, capacità di corsa e buona lettura del gioco. Con il passaggio alla Cremonese, Mussolini potrà mettersi nuovamente in mostra, questa volta in un contesto di livello più alto, e cercare di guadagnarsi una futura chance in prima squadra.

Il futuro di Romano Floriani Mussolini sembra dunque tracciato: la Cremonese è pronta ad accoglierlo, mentre la Lazio continuerà a monitorarne i progressi, convinta che il suo percorso di crescita sia solo all’inizio.