Mauri: «Spero che la Lazio venda Milinkovic, ecco perchè…»

L’ex capitano biancoceleste Stefano Mauri, è intervenuto sulle frequenze di Radiosei per parlare del calciomercato della Lazio

Quattro colpi in entrata a fronte di nessuna cessione. Questo ha detto la prima fase di calciomercato della Lazio, in cui a tenere banco sono sempre i possibili addii di Luis Alberto e Sergej Milinkovic. La società è riuscita a rispedire al mittente tutte le offerte lo scorso anno, ma adesso la strategia potrebbe variare.

MAURI – Della situazione legata al centrocampista serbo classe 1995, ha parlato l’ex capitano della Lazio Stefano Mauri, intervenuto ai microfoni di Radiosei: «Per il bene di tutti mi auguro che la Lazio lo venda il prima possibile. A differenza dello scorso anno non credo ci sia la possibilità che lui resti felice. In caso di cessione, penso che la Lazio possa prendere due centrocampisti in attesa di valutare le condizioni di Berisha».