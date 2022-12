Qatar 2022, Impallomeni: «Francia-Marocco? Occhio alle sorprese»

Stefano Impallomeni, ex calciatore, ha analizzato la seconda semifinale di Qatar 2022, quella di questa sera tra Francia e Marocco

Ospite a TMW Radio, Stefano Impallomeni ha parlato così di Francia-Marocco, seconda semifinale di Qatar 2022 in programma questa sera:

«Abbiamo visto che è un Mondiale che ci riparte in contropiede fa la differenza. Deve stare attenta la Francia, non è mai stata messa realmente in difficoltà. La Francia ha troppe frecce a disposizione, è favorita ma il Marocco mi ricorda il cammino dell’Italia di Lippi nel 2006. Non prende gol, quindi occhio».