Impallomeni non ha dubbi: «Lazio Roma in Coppa Italia? Si doveva giocare a quest’orario»

Intervenuto a TMW Radio, Stefano Impallomeni ha parlato così del derby di Coppa Italia tra Lazio e Roma:

«Alle 21 sarebbe stato meglio per via del traffico, ma sarà una bella partita. E’ una sfida che vale la semifinale, la Lazio giocherà in casa e ha un piccolo vantaggio. Vedremo come ci arriveranno le due squadre, avere i migliori sarà fondamentale. La Roma purtroppo è corta dietro e si va avanti così con questa fatica. Immobile e Luis Alberto dall’altra parte sono due assenze pesanti».