Impallomeni: «La Lazio è in un grande momento e ha Immobile»

Stefano Impallomeni ha analizzato il derby tra Roma e Lazio in programma domenica pomeriggio alle 18: di seguito le sue parole

Intervenuto a TMW Radio, Stefano Impallomeni ha parlato in questi termini del Derby tra Roma e Lazio in programma domenica pomeriggio:

«Credo che la Roma abbia requisiti importanti per non partire battuta nel derby, dove è favorita la Lazio, per essere tornata brillante, essere cresciuta nel gioco e con un grande Immobile. Mi aspetto una Roma che interpreti la partita con umiltà. Se rispetta la Lazio e pensa di essere inferiore, può vincere il derby. Altrimenti può perderla anche in maniera brutta».