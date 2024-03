Fiore non ha dubbi: «Lazio Udinese, segnali chiari. Il ciclo di Sarri...»

Stefano Fiore, ex Lazio, ha analizzato la sconfitta dei biancocelesti contro l’Udinese: ciclo di Sarri quasi al capolinea?

Ospite a DAZN nel post-partita della gara tra Lazio e Udinese, Stefano Fiore ha dichiarato:

PAROLE – «Bisogna fare i complimenti all’Udinese perché non era una partita semplice. Ha fatto una gara come doveva. Ho visto invece la solita Lazio che abbiamo visto in campionato, altalenante molte volte all’interno della stessa gara. La prima mezz’ora ha giocato molto bene poteva passare in vantaggio ma non riesce a essere efficace sotto porta. Poi un quarto d’ora pazzo in cui hanno pagato gli errori difensivi. Vedo tanti segnali di qualcosa che non funziona. Spesso Sarri ha punzecchiato i giocatori, l’ambiente, la società».