Stefan Radu è il giocatore più fedele della Serie A. Il difensore infatti è alla Lazio da 14 anni, 6 mesi e 2 giorni

Radu è stato il primo ad arrivare in Paideia, questa mattina: il difensore si appresta a partire per Auronzo di Cadore e vivere un’altra stagione tra le fila della Lazio. L’ufficialità del rinnovo non è ancora stata resa nota, ma è solo una questione di forma percgè Stefan sarà al servizio di Sarri anche per il prossimo campionato.

14 anni, 6 mesi e 2 giorni con l’Aquila cucita sul cuore: un legame indissolubile che lo incorona il giocatore più longevo e fedele della Serie A e lo porta al vertice di una speciale Top 10, stilata da Transfermarkt.