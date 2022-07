Ritiro Lazio 2022: terminato il primo giro di visite mediche in Paideia

Ritiro Lazio 2022: la squadra biancoceleste si ritrova per preparare la prossima stagione. Iniziano le visite mediche

La Lazio inizia ufficialmente la stagione 2022-2023. Oggi e domani i giocatori e lo staff tecnico biancoceleste si presenteranno in Paideia per le classiche visite mediche di rito. Previsti anche i test all’Isokinetic, sono i passaggi necessari per avere il via libera in vista della partenza di martedì per Auronzo. Tutta la rosa tranne Marcos Antonio, Cancellieri, Cataldi e i nazionali dovranno sostenere i test fisici. Oggi faranno le visite anche i primavera: Bertini, Floriani-Mussolini, Ruggeri, Marinacci, Adeagbo, Coulibaly, Adamonis, Alia e Furlanetto.

Ore 11.45 – Arrivato anche il portiere Marco Alia. Chiuso il primo giorno di visite mediche, domani ci sarà il secondo giro con i big Immobile, Luis Alberto, Felipe Anderson

Ore 11.30 – Arrivato in Paideia anche Marius Adamonis

Ore 10.30 – Arrivati il portiere Furlanetto e Adeagbo

Ore 10.00 – È il turno di Mattia Zaccagni, arrivato pochi minuti fa

Ore 9.30 – Altri ragazzi della Primavera raggiungono la Paideia, si tratta di: Ruggeri, Floriani Mussolini e Marinacci.

Ore 8.55 – Compare anche il primo giocatore della Primavera: Marco Bertini

Ore 8.25 – Arrivati anche Sarri e il vice Martusciello.

Ore 8.00 – Il primo a presentarsi è stato Stefan Radu di prima mattina.